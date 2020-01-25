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Sivas Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Sivas Belediyesi tarafından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

25.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:39
Belediyesi tarafından, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.
Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar, yardımların toplandığı Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına akın etti. Mont, ayakkabı ve battaniye getiren yardımseverler, depremde evleri zarar gören ve sokakta kalanlar için seferber oldu.
Toplanan yardımlar, belediye tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara gönderilecek.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizden gelen yoğun talep neticesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerle bir arada olduğumuzu, kaynaşma içerisinde olduğumuzu, Türk milletinin onların yanında olduğunu göstermek adına ayni yardım kampanyası düzenledik. Vatandaşlarımız yapmak istedikleri yardımları itfaiye müdürlüğüne getirip teslim edebilir." diye konuştu.
Sivas Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Sivas Belediyesi, Elazığ, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


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