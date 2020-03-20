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Sivas Belediyesi kira alacaklarını 6 ay erteledi

Sivas Belediyesi, belediyeye ait iş yerlerinin kira ödemelerini 6 ay boyunca gecikme zammı olmadan erteleyecek.

20.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:46
Sivas Belediyesi kira alacaklarını 6 ay erteledi
Sivas Belediyesi, belediyeye ait iş yerlerinin kira ödemelerini 6 ay boyunca gecikme zammı olmadan erteleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin ardından hareket geçen Sivas Belediyesi hem esnaf hem de vatandaşların ekonomik anlamda mağduriyet yaşamaması adına yeni düzenlemelere gitti.

Getirilen yenilikler kapsamında, belediyeye ait iş yerlerinin kira ödemeleri 6 ay boyunca gecikme zammı olmadan ertelenecek ve iş yerleri tedbiren kapatılan belediye kiracısı esnaftan, işletmeleri kapalı olduğu süreç boyunca kira bedeli alınmayacak.

Öte yandan tedbir sürecinde şehir genelindeki tüm abonelerin suyu hiçbir sebeple kesilmeyecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Sivas Belediyesi, Güncel

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