Sivas Belediyesi, koronavirüs nedeniyle kira bedeli alımını 6 ay erteledi

Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, işletmelerdeki gayrimenkullerinin kira bedeli alımını 6 ay erteledi.Belediyeden yapılan duyuruda, 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığı belirtildi.Açıklamada, Sivas Belediyesinin de hem esnaf hem de vatandaşların ekonomik anlamda mağduriyet yaşamaması adına yeni düzenlemelere gittiği bildirildi.Belediyenin kiracısı olan esnafın kira ücretinin gecikme zammı olmadan 6 ay ertelendiği ifade edilen açıklamada, iş yerleri tedbiren kapatılan belediye kiracısı esnaftan da işletme kapalı olduğu süreçte kira bedeli alınmayacağı kaydedildi.Açıklamada, tedbir sürecinde şehir genelindeki tüm abonelerin şebeke suyunun hiçbir nedenle kesilmeyeceği de belirtildi.

Kaynak: AA