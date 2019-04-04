Sivas Belediyesi'nde Yeni Başkan Hilmi Bilgin Göreve Başladı

Kaynak: DHA

SİVAS'ta, 31 Mart'ta yapılan seçimde belediye başkanı seçilen AK Parti'li Hilmi Bilgin mazbatasını alarak göreve başladı.Sivas Adliyesi'ne giderek mazbatasını alan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin için adliyenin konferans salonunda tören düzenlendi. Törene AK Parti milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve çok sayıda partili katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni Sivas'a yakışır bir şekilde geçirdiklerini belirterek, "Seçim sürecinin huzurlu ve Sivas'a yakışan bir şekilde geçmesinde emekleri olan başta Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüz ve emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatına, seçim kurullarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Seçim sürecinin demokrasiye uygun bir şekilde geçmesi noktasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak çevreci bir seçim kampanyası yürüten tüm siyasi partilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Milletimiz kararını verdi, son sözünü söyledi. Bundan sonra önümüzdeki 5 yıl boyunca Sivas'ımıza, milletimize ve hemşehrilerimize daha iyi nasıl hizmet yaparız; bunun gayretinde olacağız. Yola çıktığımızda verdiğimiz söz gibi az konuşup çok çalışarak, ben değil biz anlayışı ile ortak akıl ve istişare ile inşallah bu güzel şehre daha iyi hizmet vermenin gayreti içinde olacağız" dedi.Bilgin, konuşmanın ardından Sivas Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Şennur Aksu Çalık'tan mazbatasını aldı.'BİZİM DERDİMİZ MİLLETİMİZE HİZMET ETMEKTİR'Mazbata töreninin ardından Sivas Belediyesi'ne gelen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i burada koltuğunu devredecek olan Sami Aydın karşıladı. Bilgin ve beraberindeki çok sayıda partili daha sonra başkanlık makamına geçti. Devir teslim töreni sırasında yoğun ilgi nedeniyle izdiham yaşandı. Sivas Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen törenle görevi devralan Hilmi Bilgin, bu zamana kadar yapılan hizmetlerden dolayı eski başkan Sami Aydın'a teşekkür ederek, "Başkanımızdan görevi devralmak üzere geldik ve sizlerin huzurundayız. Başkanımız 10 yıl boyunca Sivas'a büyük hizmetler yaparak Sivas'ın çehresini değiştirdi. İnşallah bizler de AK Parti belediyeciliğinin daha iyi örneklerini Sivas'ta göstererek, bu güzel şehre daha iyi hizmet nasıl veririz. Bunun derdini ve mücadelesini vereceğiz. Bu noktada en büyük destekçilerimiz dün olduğu gibi bugün de milletimiz olacak. Bizim derdimiz Sivas'ımıza ülkemize ve milletimize hizmet etmektir" diye konuştu.Görevini devreden Sami Aydın ise "Bugün yeni bir umut, yeni bir başlangıç için buradayız. Elbette her şeyin bir başlangıcı ve sonu oluyor. Bugün Hilmi Bey başladı. Aynı anlayışla bundan 15 yıl önce biz başladık ve bugün bırakıyoruz. Önemli olan gerçekten size güvenen ve inanan, size oy veren insanları mahcup etmemektir. Biz AK Parti belediyeciliğini bu şekilde anladık. Sivas'ımıza sayısız eserler bırakarak bugün bu bayrağı çok değerli arkadaşım Hilmi Bilgin'e teslim etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin hizmetlerinden dolayı Sami Aydın'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. - Sivas