Haberler » Güncel » Sivas Belediyesi'nin yeni temizlik araçları hizmete alındı - Haber

Sivas Belediyesi'nin yeni temizlik araçları hizmete alındı

Sivas Belediyesi "Her Şey Daha Temiz Bir Sivas İçin" sloganıyla araç filosuna yeni temizlik araçları kattı.

05.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:28Sivas Belediyesi'nin yeni temizlik araçları hizmete alındı
Belediyesi "Her Şey Daha Temiz Bir Sivas İçin" sloganıyla araç filosuna yeni temizlik araçları kattı.

Çevre temizliğine büyük önem veren Sivas Belediyesi "Her Şey Daha Temiz Bir Sivas İçin" sloganını düstur edinerek araç filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne yeni alınan araçlar Kent Meydanında sergilendi.

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, "Bugün itibariyle şehrimizin daha temiz daha güzel daha yaşanabilir bir il olması için Temizlik Müdürlüğümüzün araç filosuna üç araç daha ilave etmiş bulunmaktayız. İki aracımız kaldırım üzeri süpürme aracı aynı zamanda kar küreme aracı olarak da kullanılıyor. İnşallah bundan sonra bu araçlarımızla Sivas'ımıza daha güzel daha kaliteli daha iyi hizmet edeceğiz" dedi. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:26 QNB Finansbank Yelken Takımı'ndan sonbahar trofesinde birincilik - Haber
14:25 Küre Dağlarında doğaseverler için yeni kamp alanı oluşturuldu - Haber
14:24 Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı - Haber
14:24 Talabani'nin partisi KYB 21 Aralık'ta kongreye gidecek - Haber
14:19 Çarşamba'ya yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
13:54 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Haber
13:09 Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
5.12.2019 14:33:48