Haberler » Güncel » Sivas Belediyesinden 'Haydi Gençler Gezelim' projesi - Haber

Sivas Belediyesinden "Haydi Gençler Gezelim" projesi

Sivas'ın tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Sivas Belediyesi "Haydi Gençler Gezelim" projesi başlattı.

25.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:28 Sivas Belediyesinden
'ın tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Sivas Belediyesi "Haydi Gençler Gezelim" projesi başlattı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezindeki tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve korunması adına birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Sivas Belediyesi, ilçelerdeki eserlerin tanıtılması için de üniversite öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlemeye başladı.

Öğrencilere yönelik ilk gezi, ilçesine gerçekleştirildi. Tren garından raybüsle hareket eden yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubu, 3 saatlik bir yolculuktan sonra Divriği'ye ulaştı. Heyetin ilk durağı restorasyonu devam eden Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası oldu.
Turizm rehberinden eser hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, ilçedeki çeşitli mekanları gezdikten sonra raybüsle Sivas'a hareket etti.

Divriği'ye yönelik gezi programının ikinci konukları ise Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu üyesi öğrenciler oldu.

Şarkılar ve türküler eşliğinde geçen eğlenceli yolculuğun ardından ilçedeki tarihi ve kültürel değerleri yerinde inceleyerek rehberlerden bilgi alan öğrenciler, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Sivas Belediyesi, Divriği, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28   Validen penaltı vuruşunu kurtaran öğrenciye halı saha sözü - Haber
14:27   Akbük'te Yıkımlar Yeniden Başladı - Haber
14:27   DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Haber
14:26   Livaneli el ele ve barış dolu bir gelecek için yazdı - Haber
14:22   Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
25.12.2019 14:28:11