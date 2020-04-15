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Sivas Belediyesinden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine tefrişat desteği

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde ihtiyaç duyulan tefrişat çalışmalarını üstlendiklerini belirtti.

15.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:28
Sivas Belediyesinden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine tefrişat desteği
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde ihtiyaç duyulan tefrişat çalışmalarını üstlendiklerini belirtti.
Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, ortak akıl ve istişare ile belirlenen ihtiyaçları gideren Sivas Belediyesinin son olarak sağlık alanında örnek bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade etti.
Belediye olarak bu manada Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde ihtiyaç duyulan tefrişat çalışmalarını üstlendiklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:
"Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizin bir an önce hizmete girmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri dile getirdiğimiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla eğitimden sağlığa, ibadethanelerden kültürel faaliyetlere, spordan belediyeciliğe her alanda hemşerilerimizin bize ihtiyaç duyduğu her konuda destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Güncel
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