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Sivas Belediyesinden sokak hayvanlarına yem ve mama takviyesi

Sivas Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarına günlük yem ve mama desteği veriyor.

08.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:11
Sivas Belediyesinden sokak hayvanlarına yem ve mama takviyesi
Sivas Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarına günlük yem ve mama desteği veriyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için çalışma başlatıldı.
Mesire alanlarında piknik yapılamaması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı yaşaması üzerine harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, başta mesire alanları olmak üzere şehrin muhtelif yerlerine periyodik olarak yem ve mama bırakmaya başladı.
Öte yandan Seyfebeli'nde bulunan Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas Belediyesi, Güncel
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