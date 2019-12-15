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Sivas Belediyespor: 3-0

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Burak Olcar (xx), Suha Adıyaman (xx), Gökhan Çoşar (xx) NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (xxx)- Mustafa Hakkı Peker (xxx) (Dk.

15.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:42Sivas Belediyespor: 3-0

STAT: 5 Şubat

HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Suha (xx), Gökhan Çoşar (xx)

NİĞDE ANADOLU FK:  Muhammed Taha Tepe (xxx)- Mustafa Hakkı Peker (xxx) (Dk.88 Berkay Tekin xx), Aykut Çolakoğlu (xxx), Recep Yemişci (xxx), Yusufcan Esendemir (xxx), Metehan Yılmaz (xxx), Atalay Gürel (xxx), Berkin Taşkın (xxx), Atalay Yıldırım (xxx) (Dk.75 Fatih Ateş xx),  Altar Han Hidayetoğlu (xxx), Hakkı Yıldız (xxx) (Dk.62 Embiya Ayyıldız xx)

SİVAS BELEDİYESPOR:  Sercan Yılmaz (xx)- Safa Yıldırım (xx), Serkan Yavuz (xx), Mete Sevinç (xx), Eray Ataklı (xx) (Dk.75 Taner Yalçın x), Mustafa Aydın (xx), Burak Asan (xx) (Dk.65 Mustafa Aydoğdu x), Kerem Kaya (xx), Osman Bayrak (xx), Şevki Çınar (xx), Erdem Günel (xx) (Dk.57 Fatih Ayık (x)

SARI KARTLAR:  Hakkı Yıldız, Recep Yemişci, Muhammed Taha Tepe (Niğde Anadolu FK) - Burak Asan, Kerem Kaya, Mustafa Aydoğdu, Taner Yalçın (Sivas Belediyespor)

GOLLER:  Dk.49 Aykut Çolakoğlu, Dk.56 ve Dk.61 Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, evinde Sivas Belediyespor'u 3-0 yendi.


- Niğde

Muhammed Taha, Burak Olcar, Adıyaman, Niğde, Spor

Kaynak: DHA

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