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Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçı ertelendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında oynanacak olan Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçı sahanın karlı ve buzlu olmasından dolayı ertelendi.

15.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:22Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçı ertelendi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında oynanacak olan Belediyespor-Ankara Demirspor maçı sahanın karlı ve buzlu olmasından dolayı ertelendi.

Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçına ev sahipliği yapacak Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda kar ve buz temizle çalışmaları devam ederken, hakem ve TFF yetkilileri sahayı inceledikten sonra maçın ertelenmesine karar verdi.

Maç yarın saat 13.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Kompleksinde oynanacak. Sahanın buzlu ve karlı olması durumunda ise maç ileri bir tarihe ertelenecek. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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