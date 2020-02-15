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Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçına kar engeli, ertelenebilir

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçı, Sivas'ta etkili olan kar yağıştan dolayı ertelenebilir.

15.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:42Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçına kar engeli, ertelenebilir
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde oynanması planlanan Belediyespor-Ankara Demirspor maçı, Sivas'ta etkili olan kar yağıştan dolayı ertelenebilir. Zemini düzeltme çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde bulunan futbol sahası ise karla kaplandı. Bugün oynanması planlanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçına ev sahipliği yapacak sahada kar temizleme çalışmaları için sahaya Sivas Belediyesi'ne ait iş makineleri girdi. Maç öncesi kar temizleme çalışmaları için Sivas Belediyesi ekipleri ve stadyum çalışanları sahayı kardan ve buzdan temizlemek için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Maçın hakemleri ve Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri ise stadyumunun zeminin inceleyip, maçın oynanıp oynanmayacağına karar verecek.

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı ise sahayı kar ve buzdan temizlemek için ekiplerin dünden beri çalıştığını dile getirerek seferber olduklarını ifade etti. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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