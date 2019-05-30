30.05.2019 12:30
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Sivas Belediyespor'da Altunsoy sesleri

Sivas Belediyespor

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da yeni teknik direktör için çalışmalar başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da yeni teknik direktör için çalışmalar başladı.

Alınan bilgiye göre Sivas Belediyespor Kulübü yönetiminin teknik direktör Özer Karadaş ile yeni sezonda devam etmeyeceği öğrenildi. Yeni hoca için görüşmelere başlayan yeşil-beyazlı ekipte en güçlü aday Namık Altunsoy oldu. En son Orhangazi Belediyespor'u çalıştıran Namık Altunsoy, sırasıyla Tokatspor, Karsspor, Ünyespor, Diyarbekirspor, 24 Erzincanspor ve Van Büyükşehir Belediyespor çalıştırmıştı. - SİVAS Namık Altunsoy, Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Spor
Kaynak: İHA


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