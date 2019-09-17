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Sivas Belediyespor'da Ergene mesaisi başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun dördüncü haftasında deplasmanda konuk olacağı Ergene Velimeşe Spor maçının hazırlıklarına başladı.

17.09.2019 20:30Sivas Belediyespor'da Ergene mesaisi başladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun dördüncü haftasında deplasmanda konuk olacağı Ergene Velimeşe Spor maçının hazırlıklarına başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik direktör Namık Altunsoy ve kurmayları gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Ergene Velimeşe Spor ile Sivas Belediyespor arasında 21 Eylül Cumartesi günü Ergene Velimeşe Stadyumunda oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Velimeşe, Ergene, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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