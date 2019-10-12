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Sivas Belediyespor ile Etimesgut 5. randevuda

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

12.10.2019 14:12Sivas Belediyespor ile Etimesgut 5. randevuda
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takım, maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nda saat 14.00'de başlayacak olan Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmasında Konya bölgesi hakemlerinden Mustafa Aydın düdük çalacak. Sivas Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor, ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 3 karşılaşmada Sivas Belediyespor 2, Ankara temsilcisinin de 1 galibiyeti bulunuyor. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda toplamda 14 gol atıldı. 10 kez Sivas Belediyespor fileleri havalandırırken, 4 kez de Etimesgut meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sivas Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor arasında ligde geride kalan 4 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018

Etimesgut Belediyespor: 1 - Sivas Belediyespor: 2

Sivas Belediyespor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 0

2018-2019

Etimesgut Belediyespor: 2 - Sivas Belediyespor: 0

Sivas Belediyespor: 8 - Etimesgut Belediyespor: 1 - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Muhsin Yazıcıoğlu, Etimesgut, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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