Haberler » Spor » Haber

Sivas belediyespor-kahramanmaraşspor: 1-1

STAT: Muhsin YazıcıoğluHAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Özcan Sultanoğlu (xx), Harun Reşit Güngör (xx)SİVAS BELEDİYESPOR: Hayrullah Mert (xx)- Serkan (xx), Fatih (xx), Safa (xx), Kerem (xx)- Mustafa (xx) (Dk.69 Onur Uslucan x), Gencay (xx), Burak Asan (xx), Ercüment (xx) (Dk.

15.09.2019 17:45Sivas belediyespor-kahramanmaraşspor: 1-1

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Özcan Sultanoğlu (xx), Harun Reşit Güngör (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Hayrullah Mert (xx)- Serkan (xx), Fatih (xx), Safa (xx), Kerem (xx)- Mustafa (xx) (Dk.69 Onur Uslucan x), Gencay (xx), Burak Asan (xx), Ercüment (xx) (Dk.77 Onur Erdem x), Şefki (xx) (Dk.90 Mustafa Aydoğdu), Ömer Faruk (xx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx)- Rıdvan (xx), Gökhan Payal (xx), Safa Ali (xx), Fatih Çıplak (xx)- Yusuf Emre (xx), Hüseyin (xx) (Dk.89 Recep), Fatih Kamacı (xx), Cerem (xx), Abdullah (xx) (Dk.65 Gökhan Çırak x), Haluk (xx) (Dk.75 Burak Cankurt x)
GOLLER: Dk.85 Ömer Faruk ( Sivas Belediyespor), Dk.90 Cerem ( Kahramanmaraşspor )
SARI KARTLAR: Burak, Hayrullah (Sivas Belediyespor), Hüseyin, Fatih, Gökhan Payal, Gökhan Çırak (Kahramanmaraşspor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 3'üncü hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kahramanmaraşspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.
57'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sivas Belediyespor atağında Ercüment'in açtığı ortaya yükselen Şevki'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
85'inci dakikada Sivas Belediyespor'un sağ kanatan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Ömer Faruk kafayla topu ağlara gönderdi:  1-0
90+4'üncü dakikada Kahramanmaraşspor atağında savunmanın arkasına gönderilen ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cerem'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu:  1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.


- Sivas

Kahramanmaraşspor, Ahmet Turan, Sivas, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:40 Getafe yine puan kaybetti
01:05 Ünal Karaman: "Ne olursa olsun kazanmak istiyorduk"
00:45 Milliler ikinci mağlubiyetini aldı
00:42 Yukatel Denizlispor - Konyaspor maçının ardından
00:04 Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde yine puan kaybetti
23:56 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
23:52 Maçın ardından