Sivas Belediyespor - Kahramanmaraşspor: 4-2

Kaynak: DHA

STAT: Muhsin YazıcıoğluHAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx)SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx), Murat (xx), Serkan Yavuz (xx), Ali Aydın (xx), Berkay (xx), Aykut Emre (xx), Güray (xx) (Dk. 87 Emrah Bedir ), Kerem (xx), Alpay (xx) (Dk. 75 Gökhan Çırak xx), Alperen (xx) (Dk. 75 Mustafa x), Ömer Faruk (xx)KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (x), Efe (xx), Lider (xx) (Dk. 86 İbrahim Koca ), Oğuz (xx), İsa (xx), Mehmet Fırat (xx), Burak Can (xx), Servan (x), Fatih (xx) (Dk. 70 Yusuf Emre x), Yasin (xx), Aziz (xx) (Dk. 85 Cerem Talha)GOLLER: Dk.30 Ali Aydın, Dk. 63 Güray, Dk. 82 Gökhan Çırak, Dk. 90 Gökhan Çırak ( Sivas Belediyespor), Dk. 44 Yasin, Dk. 67 Burak Can (P) ( Kahramanmaraşspor SARI KARTLAR: Aykut Emre, Kerem, Ömer Faruk (Sivas Belediyespor), Fatih, Lider (Kahramanmaraşspor) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, 28'inci hafta maçında, kendi evinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 4-2 mağlup etti.2'nci dakikada Serkan Yavuz'un sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Alpay'a aktardı. Alpay'ın altı pasın içerisinden yaptığı vuruş üstten auta gitti.20'nci dakikada Fatih'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kalenin üstünden az farkla auta gitti.30'uncu dakikada sol kanattan Alpay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Ali Aydın'ın yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-044'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Fırat ceza sahası içerisine gönderdiği topu arka direkte Yasin boş kaleye gönderdi. 1-163'üncü dakikada Kahramanmaraşspor yarı sahasının ortalarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Güray'ın ceza sahasına gönderdiği top rüzgarın da etkisiyle ağlara gitti. 2-167'nci dakikada ceza sahası içerisinde Kerem'in rakibine yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Burak Can topu ve kaleciyi ayrı noktalara gönderdi. 2-282'nci dakikada Sivas Belediyespor'un hızlı gelişen atağında sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisinde iyi yükselen Gökhan kafayla topu ağlara gönderdi. 3-290'ıncı dakikada Kahramanmaraşspor ceza sahası ön çizgisinde rakibinden topu kapan Gökhan Çırak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gökhan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-2Karşılaşmayı ev sahibi Sivas Belediyespor'un 4-2 galibiyetiyle sonuçlandı.- Sivas