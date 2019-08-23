Haberler» Spor» Haber

Sivas Belediyespor, Karabükspor'a hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında sahasında konuk edeceği Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

23.08.2019 16:37 Sivas Belediyespor, Karabükspor'a hazırlanıyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında sahasında konuk edeceği Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde, Teknik Direktör Namık Altunsoy yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Yeşil-beyazlı kulübün yeni transferi Mustafa Aydoğdu da takımla birlikte çalışmalara start verdi.

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig'in ilk haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. 1 Eylül Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:42   Taraftarlar bando eşliğinde maça davet edildi
17:42   Milli sporcularımız Boccia Avrupa Bölge Şampiyonasına hazır
17:41   Riyad Mahrez'in eşi, arabada çektiği videoyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
17:32   Ziraat türkiye kupası birinci tur programı açıklandı
17:22   Kaymaz, Artistik Cimnastik Milli Takım kampını ziyaret etti
17:10   2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 3 - Bulgaristan: 2
17:10   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası