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Sivas Belediyespor - Karabükspor maçının tarihi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç planlamasına göre 1 Eylül Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı açıklanan Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor maçı 31 Ağustos Cumartesi günü aynı saate alındı.

28.08.2019 16:21 Sivas Belediyespor - Karabükspor maçının tarihi değişti
Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç planlamasına göre 1 Eylül Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı açıklanan Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor maçı 31 Ağustos Cumartesi günü aynı saate alındı.

TFF'de alınan karara göre; Sivas Belediyespor ile Kardemir Karabükspor kulüpleri arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk hafta maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Öte yandan TFF'nin resmi sitesindeki maç sayfasında da müsabaka günü 31 Ağustos Cumartesi olarak güncellendi. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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