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Sivas Belediyespor, Kocaelispor ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kurası çekildi.

17.09.2019 14:59Sivas Belediyespor, Kocaelispor ile eşleşti
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kurası çekildi. Sivas Belediyespor'un rakibi Kocaelispor oldu.

Kura çekimine, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. Süper Lig'den Kasımpaşa, Göztepe, Denizlispor, Gazişehir ve Gençlerbirliği, bu turdan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterecek. İkinci turdan gelen 33 takımın yanı sıra TFF 2. Lig'den 36, TFF 1. Lig'den 18 ve Süper Lig'den 5 takım olmak üzere toplam 92 takım, tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3. Turda kozlarını paylaşacak. Müsabakalar 24, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Kupanın 3. eleme turunda Sivas Belediyespor, TFF 3. Lig takımlarından Kocaelispor ile eşleşti. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kocaelispor, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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