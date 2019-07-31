Haberler» Spor» Haber

Sivas Belediyespor, Onur Uslucan'ı transfer etti

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 27 yaşındaki orta saha Onur Uslucan'ı kadrosuna kattı.

31.07.2019 16:34 Sivas Belediyespor, Onur Uslucan'ı transfer etti
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 27 yaşındaki orta saha Onur Uslucan'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, son olarak TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'da forma giyen başarılı orta saha Onur Uslucan ile anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Namık Altunsoy'un raporu doğrultusunda 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, önceki gün Afyon kampına katılarak çalışmalara start verdi.

Onur Uslucan, kariyerinde 159 maça çıkarken 24 gol kaydetti. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:16   Audi Kupası'nda şampiyon belli oldu
23:56   Başakşehir'in maçında gol sesi çıkmadı
23:46   Futbol: UEFA Avrupa Ligi
23:44   Futbol: Audi Kupası
23:41   Altay Bayındır: "Gittiğimde onları izleyeceğim"
23:40   Tottenham, Bayern Münih'i penaltılarla geçip şampiyon oldu!
23:26   Avcı: "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacaktır"