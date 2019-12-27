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Sivas Belediyespor şampiyon oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hentbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta yapılan "Hentbol Ligi Genç Bayanlar İl Birinciliği" maçları sona erdi.

27.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:27 Sivas Belediyespor şampiyon oldu
Türkiye Hentbol Federasyonu, Gençlik ve İl Müdürlüğü ve Hentbol İl Temsilciliği organizesinde 'ta yapılan "Hentbol Ligi Genç Bayanlar İl Birinciliği" maçları sona erdi.

4 Eylül Spor Kompleksindeki Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda 4 takımdan yaklaşık 50 sporcunun katılımı ile yapılan maçlar resmen nefes kesti. 2 gün boyunca yapılan maçlarda takımlar dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek ter döktü.

Yapılan maçlar sonunda Sivas Belediyespor Kulübü birinci, Kızılırmakspor Kulübü ikinci, Sivas Demirspor üçüncü ve Sivas Belediyespor Kulübü B dördüncü oldu.

Daha sonra dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren takımlara kupalarını Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, As Başkanlar Bekir Çam, Erol Yıldız, yönetim kurulu üyesi Mustafa Ceylan ve Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürü Davut Aşık takdim etti.

Yapılan final maçlarından şampiyon olarak çıkan Sivas Belediyespor Hentbol takımı 20 Ocak 2020'de Sivas'ta yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacak. - SİVAS

Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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