04 Aralık 2018 Salı 16:04



04 Aralık 2018 Salı 16:04

- Sivas Belediyespor - Trabzonspor maçının ardındanSİVAS - Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 2-2 biten Sivas Belediyespor-Trabzonspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü müsabakayı değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısının ardından mücadeleyi değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Dolayısıyla o lig adına da kaliteli işler yapabilecek oyunculara sahip bir rakibe karşı oynadık. İki takım adına da son derece ciddi bir müsabaka oldu. Takım genelinde oynayabilecek bütün oyuncularımızı görme imkanı bulduk. Bizim açımızdan da iyi bir hazırlık oldu. Rakibimize bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Biz de bu maçı artık bırakıp yarından itibaren lig maçının hazırlıklara başlayıp aynı ciddiyetle, aynı disiplinle hazırlanacağız" dedi.Sivas Belediyespor antrenörü Yılmaz Dağ ise Ziraat Türkiye Kupası'na kulüp olarak ayrı bir motivasyon ve heyecan kattıklarını söyledi. Kupada Türkiye'nin güzide takımları arasında yer alan Trabzonspor ile karşılaştıklarını ifade eden Dağ, "Özellikle futbolcularımız Trabzonspor'a karşı ellerinden geleni yaptılar. Ufak tefek hatalar haricinde çok güzel bir müsabaka ortaya koydular. Bunun neticesinde sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldık. Ama ufak hatalar dışında girdiğimiz pozisyonlar, oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadeleden dolayı hepsini cani gönülden tebrik ediyorum. Trabzonspor'u bugün sahamızdaki müsabakada elimizden kaçırdığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik, daha farklı bir skorla camiamızı sevindirebilirdik. Ama yine canları sağ olsun. Çok güzel bir oyun ve çok güzel goller sonucu sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık" diye konuştu.