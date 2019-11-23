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Sivas Belediyespor, Tuzlaspor'u ağırlayacak

TFF 2. Lig"de mücadele eden Sivas Belediyespor, yarın sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek.

23.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:10Sivas Belediyespor, Tuzlaspor'u ağırlayacak
TFF 2. Lig"de mücadele eden Belediyespor, yarın sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın kendi evi ve seyircisi önünde ligin 14. müsabakasına çıkacak. ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Yarın saat 12.30'da başlayacak olan Sivas Belediyespor-Tuzlaspor karşılaşması, Muhsin Yazıcıoğlu Kompleksi'nde oynanacak. Mücadelede Rize bölgesi hakemlerden Sinan Dereci düdük çalacak.

Sivas Belediyespor ile Tuzlaspor yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 mücadelede Sivas Belediyespor 2 kez kazanırken, Tuzlaspor da sahadan 3 kez galibiyetle ayrıldı. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivas Belediyespor ile Tuzlaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 14 kez gol sevinci yaşadı. Sivas Belediyespor rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü. Son 3 maçta kazanamayan Sivas Belediyespor, en son 10. haftada evinde konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etmişti. Tuzlaspor da ligde oynadığı son 3 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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