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Sivas Belediyespor, Uşakspor ile ilk kez karşılaşacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Sivas Belediyespor, yarın sahasında oynayacağı Uşakspos ile kez karşılaşacak.

28.09.2019 13:55Sivas Belediyespor, Uşakspor ile ilk kez karşılaşacak
TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Sivas Belediyespor, yarın sahasında oynayacağı Uşakspos ile kez karşılaşacak.

Uşakspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivas Belediyespor, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. Yarın saat 15.00'da başlayacak olan Sivas Belediyespor - Uşakspor karşılaşması Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadelede Diyarbakır bölgesi hakemlerden Lütfullah Aslan düdük çalacak.

Sivas Belediyespor ile Uşakspor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sivas ekibi toplamda 4 maçtır kaybetmezken, 3 maçtır da berabere kalıyor. Uşakspor ise 3 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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