Haberler» Spor» Haber

Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3. etap kamp çalışmalarını Sivas'ta sürdürüyor.

21.08.2019 16:38 Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3. etap kamp çalışmalarını Sivas'ta sürdürüyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Namık Altunsoy ve kurmayları yönetiminde gerçekleşen antrenmana yeşil - beyazlı oyuncular, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması yapan Sivas Belediyespor, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmanda kaleciler Hayrullah Mert Akyüz, Sercan Yılmaz ile Abdulkadir Koç, kaleci antrenörü Fatih Rüştü Dönmez nezaretinde takımdan ayrı olarak çalıştı.

Sivas Belediyespor, Sivas kampı hazırlıkları kapsamında bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:02   Bursaspor Basketbol'da transfer
17:56   Son dakika transfer haberleri: Erdem Özgenç Karagümrük'te
17:56   Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
17:56   Trabzonspor, Daniel Sturridge'i kadrosuna kattı
17:47   Trabzonspor, Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağladı.
17:44   Daniel Sturridge resmen Trabzonspor'da
17:42   Trabzonspor'un yeni golcüsü Daniel Sturridge