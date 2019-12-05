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Sivas beyaza büründü; 23 köy yolu kapandı

Sivas beyaza büründü; 23 köy yolu kapandıSivas'ta, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

05.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:34
beyaza büründü; 23 köy yolu kapandı
Sivas'ta, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle il genelinde 23 köy yolu ulaşıma kapandı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 3 dereceye düştüğü Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. işe gitmek için evden çıkan Sivaslılar kar sürpriziyle karşılaştı. Beyaza bürünen tarihi kent meydanında seyirlik görüntüler oluşurken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
23 KÖY YOLU KAPANDI
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. Akıncılar ilçesinde 6, Suşehri ilçesinde 13, Şarkışla ilçesinde ise 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarında çalışma başlattı.
Sivas beyaza büründü; 23 köy yolu kapandı

Sabah, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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