Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İlk Öğrencilerini Alacak

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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk öğrencilerini alacakSivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk öğrencilerini 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Lisansüstü alanında gerçekleştirecekSİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, ilk öğrencilerini 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Lisansüstü alanda alacaklarını söyledi. Sivas'ta 18 Mayıs 2018 tarihinde resmen kurulan ve Sivas'ın 2. Üniversitesi olan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, düzenlediği basın toplantısı ile üniversitenin kuruluş aşamasında bugüne kadar yapılanlar ve yapılması planlananlara değindi. Merkez yerleşkenin Kurt Deresi Mevkiinde 455 bin metre kara alanda inşa edileceğini hatırlatan Kul, ilk öğrencilerin ise önümüzdeki yıl lisans üstü alanda alınacağını belirtti. Kampüs alt yapısı hazırlandıktan sonra lisans ve ön lisans alanlarında öğrenci alacaklarının altını çizen Kul, üniversitenin ilk etapta; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Fakültesinden oluşacağını kaydetti. Kul, Yabancı Diller Yüksekokulunun aktif olduğunu da sözlerine ekledi.641 akademik ve idari personelKul, yeni üniversitede 300'ü akademik toplamda 641 personelin ihdas edildiğini 2019 yılı içerisinde 35 akademik ve 15 idari personelin alınacağını belirtti.Öncelik savunma sanayiKul, savunma sanayisi alanında ihtisaslaşan bir üniversite olmak istediklerini ifade edip, "Öncelikle biz bir ihtisas üniversitesi olmayı planlıyoruz. Yani bir tematik alanda uzmanlaşmak istiyoruz. Seçtiğimiz alan Savunma Sanayi alanı. Çünkü ülkemizde Savunma sanayi alanında büyük bir boşluk var. Hem ürün boşluğu var hem de araştırmacı nitelikli mühendis boşluğu var. Sivas'ta ASELSAN hassas optik çalışmalarına devam ediyor, ticari üretimini yapıyor. Bunun devamı gelecek. Savunma sanayisi kuruluşunun ya da firmalarının Sivas'ta oluşabilmesi için üniversitemizi başlangıç olarak görüyoruz. Özellikle Savunma Sanayi alanında ürün odaklı çalıştırmalar gerçekleştirmek, bu ürün odaklı çalıştırmaların testlerini, prototiplerini yaptıktan sonra yani ARGE çalıştırmalarının sonrasında istiyoruz ki Sivas'ta sanayiciler bu girişimleri yapsınlar. Yeni bir ileri teknoloji kolunun Sivas'a girmesini istiyoruz. Çünkü bu hem Sivas için hem de ülke için faydalı olacak bir şey. Savunma sanayinde çalışacak akademisyenlerimizi temin içinde gerekli çalışmalarımızı yaptık."dedi.