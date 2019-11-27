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Sivas Caddesi'ne seri ulaşım için Melikgazi desteği

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Meclisi kararı ile Sivas Caddesinde seri ve güvenli ulaşım için mülkiyeti belediyeye ait olan alanın yola tahsis edildiğini söyledi.

27.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:36Sivas Caddesi'ne seri ulaşım için Melikgazi desteği
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Meclisi kararı ile Caddesinde seri ve güvenli ulaşım için mülkiyeti belediyeye ait olan alanın yola tahsis edildiğini söyledi.

Yol çalışmaların mevsim koşulları el verdiği sürece devam edeceğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sivas Caddesi ile Germir yönünden gelen Bağcı Sokak'ın kesiştiği alanda Büyükşehir Belediyesince yapılacak kavşak çalışmasından sonra Melikgazi Belediyemiz de yol genişletme çalışması yapılacak. Melikgazi Belediyesi olarak alternatif yollara yani ulaşım ağına büyük önem veriyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki şehrin imarlı gelişimi, ticareti, sosyal gelişimi gibi birçok etki; açılan yollara bağlı. Sivas Caddesi ile Bağcı Sokağın birleştiği alanda kavşak düzenlemesi ve yan yol dönüş planı yapılmaktadır. Bu nedenle belediye Meclisimiz kararı ile Konaklar Mahallesinde iki parselimizi yol yapımı için kamuya oybirliği ile tahsis ettik. Hayırlı olsun." dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, güvenli ve seri ulaşım için her türlü imkanı seferber ettiklerini söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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