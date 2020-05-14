SİVAS Çatıda mahsur kaldı, niye çıktığını kimse anlamadı

Çatıda mahsur kaldı, niye çıktığını kimse anlamadı

SİVAS'ta 4 katlı bir binanın çatısına çıkan Osman K.(33), burada mahsur kalınca itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi. Bilinci yerinde olmadığı görülen kişinin çatıya niye çıktığı anlaşılamadı.

Sivas'ta Eskikale Mahallesi Hocam İmam Cami Caddesi üzerinde 4 katlı bir binanın üstüne çıkan Osman K. çevredekilerden inmek için yardım istedi. Bunun üzerine durum itfaiyeye iletildi. Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağılık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulunduğu binanın merdivenlerinden indirilmek istendi ancak çatı kapısının kilitli olması nedeni ile sonuç alınamadı. Polis ekiplerinin sorduğu sorulara anlaşılmaz cevaplar veren Osman K. için önce itfaiye brandası açıldı. Daha sonra ise itfaiye merdiveni devreye girdi. Merdiven ile çatıya kadar çıkan itfaiye görevlisi, Osman K.'yı yanına alarak aşağıya indirdi.

NE DEDİĞİ ANLAŞILAMADI

İtfaiye yardımı ile indirildikten sonar polis otosuna götürülen Osman K., çatıya nasıl çıktığı konusunda yöneltilen sorulara anlaşılmaz cevaplar verdi. Bilinci yerinde olmadığı anlaşılan Osman K., "Dün gece burda kavga oldu. Ben kaçtım binaya girdim. Sonra çatıda mahkeme kuruldu. Ben orada kaldım" gibi ifadeler kullandı. Bulunduğu binanın yan tarafında bir lokantada çalıştığı anlaşılan Osman K.'nın söylediklerinden polis ekipleri de bir şey anlayamadı. Osman K. işlemleri yapılmak ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA