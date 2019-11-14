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Sivas cenazeye katılmak için abdest almaya gittiği evinde intihar etti

Cenazeye katılmak için abdest almaya gittiği evinde intihar ettiSİVAS'ta müstakil evde yalnız yaşayan Yusuf Ç. (87) bir yakınının cenazesi için abdest almaya gittiği evinde kendisini iple oda kapısına asarak yaşamına son verdi.

14.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:01
Cenazeye katılmak için abdest almaya gittiği evinde intihar etti
SİVAS'ta müstakil evde yalnız yaşayan Yusuf Ç. (87) bir yakınının cenazesi için abdest almaya gittiği evinde kendisini iple oda kapısına asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle 2'nci Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı katlı müstakil evde yalnız yaşayan emekli Yusuf Ç., eniştesi Bekir Korkmaz'ın vefat ettiğini öğrendi. Yüceyurt Mahallesi Abadan Camisi'ndeki cenaze namazına katılmak üzere abdest almak için eve geldi. Bir süre evden çıkmayan Yusuf Ç.'yi merak eden yakınları binaya girdi. Yaşlı adamı odanın kapısına iple asılı halde gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yusuf Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. ekiplerince yapılan incelemenin ardından cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sivas cenazeye katılmak için abdest almaya gittiği evinde intihar etti

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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