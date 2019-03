Sivas Cep Telefonuyla Konuşmak İçin Tepeye Çıkıyorlar

Kaynak: DHA

Cep telefonuyla konuşmak için tepeye çıkıyorlar Sivas 'ın Kangal ilçesine bağlı Aktepe köyü sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle telefon görüşmelerini yapmak için kendi aralarında 'depocell' diye adlandırdıkları tepeye çıkıyor. İletişim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen köylüler, bölgeye verici kurulmasını istiyor.Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı 100 haneli Aktepe köyünde kış aylarında 250 kişi yaşarken, yaz aylarında bu sayı 500'e çıkıyor. Aktepe köyü sakinleri yıllardır GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Ayrıca Aktepe köyüne yakın olan Taşlı köyü ve Harmandalı mezrasında da GSM hatlarının olmamasından dolayı sıkıntı yaşayan köylüler, bölgeye GSM operatörlerinin vericilerinin yerleştirilmesini istiyor. Akrabaları ile görüşemeyen ve ihtiyaç duydukları zaman telefonları çekmediği için kimseye ulaşamayan köy sakinleri, yakınlarda bulunan ve tüm GSM operatörlerinin çektiği yaklaşık 500 metre yükseklikteki tepeye ve tepe üzerindeki su deposuna çıkarak iletişim sağlıyor. Köylüler özellikle kış aylarında tepeye çıkmanın zor ve zahmetli olduğunu belirterek, artık evlerinde oturarak telefonla konuşmak istiyor. Tüm GSM operatörlerine imza toplayarak başvuruda bulunan köy sakinleri olumlu yanıt alamadıklarını söyledi. Telefonlar çekmediği için yazın köye kimsenin gelmek istemediğini belirten köylüler, bir an önce bölgeye verici kurulmasını istiyor.'KONUŞMAK İÇİN KÖYÜN EN YÜKSEK TEPESİNE ÇIKIYORUZ'Köyde yaşayan Fatih Işık (26) köydeyken telefon nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, Köye geldiğimizde iletişimimiz kopuyor. Çağımız artık internet üzerine kurulmuş. İnternetin olmadığı her şey yok sayılıyor. Bununla ilgili ben GSM operatörlerine dilekçe olarak hepsine ilettim. Bununla alakalı imza da toplanmıştı. Hiçbir dönüş alamadık. Olumlu dönüş alamıyoruz. Sonuçta çağımız teknoloji çağı, teknoloji bu kadar ilerlemişken cep telefonsuz bir hayat yaşayamıyor insanlar. Konuşmak için köyün en yüksek tepesine çıkıyoruz. Sıkıntı çekiyoruz. Köylüler olarak da buraya 2 isim verdik. Biri 'Depocell' diğeri de 'Tepecell dedi.'YILLARDIR BU SIKINTIYI YAŞIYORUZ'Nurettin Özpolat ise defalarca başvuru yapmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirterek, Biz birçok kez bildirdik. Bize 'geleceğiz' dediler 3 aydır gelmediler. Daha önce de köylülerimiz bildirdiler, dilekçe verdiler, numara toplayıp gönderdiler ama kimse gelmedi. Telefonla konuşmak için buraya geliyoruz. Burada kar kış perişanız diye konuştu. Harmandalı mezrası sakinlerinden Barış Şahbaz ise Yıllardır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. 3 GSM firmasının yetkililerine buradan sesleniyoruz halimizi ve sesimizi duysunlar. Sivas'ta belki toplasan 5 köy vardır telefonun çekmediği 3 köy burası. 4 sene Hakkari 'de yaşadım ben orada bu sıkıntıları görmedim. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Aktepe, Taşlı köyü ve Harmandalı mezrasında ben bu sıkıntıyı gördüm. Yetkililere buradan sesleniyorum. Bir an önce bizim bu sıkıntımızı giderirlerse kendilerine minnettar kalırız dedi.