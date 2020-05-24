SİVAS Cezaevinde rahatsızlanan mahkum, hastanede öldü

Cezaevinde rahatsızlanan mahkum, hastanede öldüSİVAS'ta kaldığı cezaevinde aniden rahatsızlanan Orhan Yıldız (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

24.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:44
Cezaevinde rahatsızlanan mahkum, hastanede öldü
SİVAS'ta kaldığı cezaevinde aniden rahatsızlanan Orhan Yıldız (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Kılavuz Mahallesinde bulunan Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşandı. İddiaya göre sabah koğuşta kendini iyi hissetmeyen Orhan Yıldız, hastaneye götürülmek üzere hazırlandı. Mahkum bekleme odasına getirilen Yıldız, hastaneye götürüleceği sırada aniden yere yığıldı. Kafasını zemine çarptığı iddia edilen Yıldız, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. SİVAS Cezaevinde rahatsızlanan mahkum, hastanede öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhan Yıldız, Sabah, Sivas, Güncel, Haber

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