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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi online sınavına siber saldırı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nce koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından bu sabah ara sınav sırasında sisteme siber saldırı yapıldığı duyuruldu.

13.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:30
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi online sınavına siber saldırı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nce koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından bu sabah ara sınav sırasında sisteme siber saldırı yapıldığı duyuruldu. Siber saldırı yüzünden 09.00- 10.00 saatlerinde gerçekleştirilemeyen sınavlar, ertelendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzaktan eğitime geçilmesinin ardından bugün başlanan ara sınav sırasında, sisteme siber saldırı yapıldığı açıklandı. Siber saldırı yüzünden 09.00- 10.00 saatlerinde gerçekleştirilemeyen sınavların ise ertelendiği belirtildi. Rektörlükten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:  "Sevgili öğrenciler, Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği Koronavirüs hastalığı dolayısıyla Üniversitemizde eğitimde uzaktan eğitime zorunlu olarak geçilmiş ve bu süreçte de ara sınavların uzaktan eğitim ile online olarak yapılacağı duyurulmuştu. Üniversite olarak dünyanın ve ülkemizin yaşadığımız sıkıntılı günlerde sizlerin eğitimi için en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Ancak iyi niyetten uzak kişi veya kişiler düzenledikleri siber saldırılar ile eğitim ve sınavları durdurmaya yönelik çalışmaktadırlar. Bilindiği üzere ara sınavlar 13.04.2020 tarihinde online olarak başladı. 13.04.2020 pazartesi günü sabah 08.00'de başlayan sınavlarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ardından saat 09.00'da başlayan sınavlarımızla birlikte tüm sunuculara karşı üniversite iletişim kapasitesinin 18 katını bulan bir DDoS saldırısına (hizmet engelleme) saldırısına maruz kaldık. Bu nedenle 09.00 sınavlarında 40 dakika kadar sunucularımız hizmet veremedi. Bu süreçte Üniversitemize iletişim sağlayan ULAKNET yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde DDoS saldırıları, ULAKNET bünyesinde durdurulmuş ve sınav sunucuları servis sağlayıcı tarafından korumaya alınmıştır.  09.00 ile 10.00 saatleri arasında yaşanan bu sıkıntıdan dolayı bu saatlerde yapılması gereken sınavlar daha sonra telafi edilecektir. 09.00-10.00 saatlerindeki sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili duyuru daha sonra yapılacaktır. Ayrıca bazı öğrencilerimizin cevapları sistemde kayıtlı olmakla birlikte kişisel sistemlerinde eksik sayıda görüldüğü tespit edilmiştir. Bu öğrencilerimizin de cevapları önümüzdeki saatlerde sisteme işlenerek cevaplanan soru sayısı görüntülenebilecektir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Koronavirüs, Sabah, Güncel
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