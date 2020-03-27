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SİVAS Dışarı çıkamayan yaşlılara evde ekmek hizmeti

Dışarı çıkamayan yaşlılara evde ekmek hizmetiSİVAS'ın İmranlı ilçesinde fırın işletmecisi Ozan İşleyen (36), koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan yaşlıların ekmek siparişlerini evine götürüyor.

27.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:14

Dışarı çıkamayan yaşlılara evde ekmek hizmeti

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde fırın işletmecisi Ozan İşleyen (36), koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan yaşlıların ekmek siparişlerini evine götürüyor.

İmranlı'da uzun yıllardır fırın işletmeciliği yapan Ozan İşleyen, koronavirüs nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan yaşlı vatandaşlar için 'İmranlı evinde kal, ekmeğin kapına gelsin' sloganıyla evde ekmek hizmeti başlattı. Evden çıkamayan yaşlıların isteğine göre hijyen şartlarına uyarak hazırlanan ekmekler, bu kişilerin evine kadar götürülüyor.

Fırın işletmecisi Ozan İşleyen, "Ülkemizde koronavirüs vakalarının artmasıyla hükümetimizin almış olduğu bazı tedbirler var. Biz de İmranlı'da ne yapabiliriz, özellikle yaşlılarımızın en temel ihtiyaçları ekmek konusunda nasıl destek olabiliriz, diye bazı şeyleri düşündük. Günün 24 saatinde ilçe halkına hizmet verecek şekilde 'İmranlı evinde kal, ekmeğin kapına gelsin' hizmetini başlattık. İlçe halkımız, özellikle yaşlılarımız başta olmak üzere ne zaman ararlarsa ekmeklerini kapılarına kadar teslim ediyoruz. Servis noktasında, üretim ve paketleme noktasında gerekli hijyen şartlarına uyarak bu hizmeti vermeye başladık. Yaşlılarımız bu hizmetten memnun oldular. Yaşlılarımız sokağa çıkamıyor. Kimsesi olmayan vatandaşlarımız var. Bazılarının ekmek almaya gelecek kimseleri olmadığı için bu hizmetten çok memnun kaldılar. Bu hizmette hem biz mutlu oluyoruz, hem de insanlarımız mutlu oluyor. Ekmeği 1 liradan satıyoruz, servis ettiğimiz ekmekten ek bir ücret almıyoruz. Bu yaşanan süreçte ülkemiz, hükümetimiz bu kadar mücadele ederken bizler de elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

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SİVAS Dışarı çıkamayan yaşlılara evde ekmek hizmeti

Kaynak: DHA

Etiketler: İmranlı, Güncel

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SİVAS Dışarı çıkamayan yaşlılara evde ekmek hizmeti

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