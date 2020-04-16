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SİVAS Dışarı çıkma yasağı olan kadına, belediyeden doğum günü sürprizi

Dışarı çıkma yasağı olan kadına, belediyeden doğum günü sürpriziSİVAS Belediyesi, İstanbul'da yaşayan kızının isteği üzerine sokağa çıkma yasağı bulunan Dürdane Özçakır'ın (65) doğum gününü kutladı.

16.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:54
Dışarı çıkma yasağı olan kadına, belediyeden doğum günü sürprizi
SİVAS Belediyesi, İstanbul 'da yaşayan kızının isteği üzerine sokağa çıkma yasağı bulunan Dürdane Özçakır'ın (65) doğum gününü kutladı.
İstanbul'da yaşayan ve annesi Dürdane Özçakır'ın doğum gününde yanında olamayan Deniz Karaca, Sivas Belediyesi'ne ulaştı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İstanbul'dan Sivas'a yolculuk yapamayan Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ile iletişime geçerek annesinin doğum gününü kutlamasını istedi. Kendisine gelen talebe duyarsız kalmayan Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Dürdane ve Abdullah Özçakır çiftini Huzur Mahallesinde bulunan evlerinde ziyaret ederek Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile kızları Deniz Karaca'nın selamını iletti.
Başkan Yardımcısı Duman'ı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dürdane Özçakır, çok duygulandığını belirterek teşekkür etti. Duman, Özçakır çifti ile kızları Deniz Karaca'yı cep telefonundan görüntülü olarak görüştürdü. SİVAS Dışarı çıkma yasağı olan kadına, belediyeden doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Sivas, Güncel
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