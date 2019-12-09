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Sivas-divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı 1 ölü, 7 yaralı

Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı 1 ölü, 7 yaralı (3)YARALILAR SİVAS'A SEVK EDİLDİDivriği Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerin ardından yaralılardan Adem Kirmit ve Mustafa Çaylak, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne, Adem İrem ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...

09.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:08
'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı 1 ölü, 7 yaralı (3)
YARALILAR SİVAS'A SEVK EDİLDİ
Divriği Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerin ardından yaralılardan Adem Kirmit ve Mustafa Çaylak, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne, Adem İrem ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların olay yerinden, kazaya karışan hasarlı durumdaki 'plaser' adlı demir yolu iş makinesi ile ilçe merkezine kadar geldikleri belirlendi. Kazanın çalışma yapan araçlar arasındaki iletişimsizlik sonucu yaşandığı sanılıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas-divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı 1 ölü, 7 yaralı

Numune Hastanesi, Devlet Hastanesi, Divriği, Güncel

Kaynak: DHA


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