SİVAS DOĞA HARİKASI EĞRİÇİMEN YAYLASI'NDA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında yer alan ve yaz kış doğal güzelliği ile büyük ilgi ve ziyaretçi çeken Eğriçimen Yaylası, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle en sessiz dönemini yaşıyor.

16.05.2020 08:37 | Son Güncelleme: 16.05.2020 08:42
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında yer alan ve yaz kış doğal güzelliği ile büyük ilgi ve ziyaretçi çeken Eğriçimen Yaylası, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle en sessiz dönemini yaşıyor.
Koyulhisar ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki, ismini, içinden geçen kıvrımlı dereden alan Eğriçimen Yaylası, bahar aylarında doğal güzelliğiyle görenleri cezbediyor. Çam ormanları içindeki evler ve ortasından kıvrılarak uzayan dere, yayla ortasındaki gölette buluşuyor. Etrafı ağaçlarla kaplı yayla, ilkbaharda yeşil örtü ile ve çiçekerle kaplanıyor. Önceki yıllarda özellikle bahar aylarında tüm şehirlerden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin yoğunluk oluşturduğu yayla, bu yıl koronavirüs sessizliği yaşıyor. Önceki yılların aksine baharla yeniden görkemli günlerine kavuşan yaylada insan hareketliliğinin yok denecek kadar azalmış olması dikkat çekiyor.
'KORONAVİRÜS ZİYARETÇİLERİ AZALTTI'
Yaylada yaşayan ve orman emeklisi Şadi Demircan (64), bu yıl her yeri olduğu gibi yaylayı da koronavirüsün etkilediğini belirterek, "Yaylanın yerlisiyim. Devamlı her sene buraya taşınırız. Şu anda koronavirüs nedeniyle yaylada ikamet ediyoruz. Burası yazın ve kışın ayrı bir güzelliktedir. Şu anda yaylamızı ziyaret eden de yoktur. Allah nasip eder, bu koronavirüs ortadan kalkarsa yaylamız yine eski güzelliğini alacaktır. Yaylamızın suyu, doğası, ormanları çok güzeldir. Burada ayrıca çok güzel tesisler de var. Buraya gelenler çok memnun ayrılıyorlar. Yaylada yaşamak çok güzel. Oksijen ve bol gıdamız var. Burada madımak, ısırgan, mantar toplayıp pişirip yiyoruz" dedi.
Mart ayında İstanbul'dan yaylaya geldiğini ve salgın nedeni ile burada kaldığını belirten İdris Aygün (60) ise, "Yaylaya taşındım. Burada yaşamak çok güzel. İlk defa böyle bir yerde yaşıyorum. Bundan sonra nasip olursa devamlı geleceğim. Baharın gelmesiyle burası çok güzel olmaya başladı. Çiçekler de açmaya ve güzelleşmeye başladı. Hastalıktan dolayı şu an gelenler çok az. Hastalık bittikten sonra burası çok güzel ve cıvıl cıvıl olacaktır" dedi. SİVAS DOĞA HARİKASI EĞRİÇİMEN YAYLASI’NDA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koyulhisar, Güncel, Haber

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