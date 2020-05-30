SİVAS-Doğal akvaryum Gökpınar Gölü'nde 'koronavirüs' sessizliği

Doğal akvaryum Gökpınar Gölü'nde 'koronavirüs' sessizliğiSİVAS'ın Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle dikkat çeken Gökpınar Gölü'nda, baharın güzelliği yaşanıyor.

30.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:45
Doğal akvaryum Gökpınar Gölü'nde 'koronavirüs' sessizliği
SİVAS'ın Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle dikkat çeken Gökpınar Gölü'nda, baharın güzelliği yaşanıyor. Önceki yıllar yoğun ilgi gören göl, bu günlerde koronavirüs nedeniyle ise sessizliğe büründü. Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü, doğal akvaryumu andıran görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dipten kaynayan su ile beslenen 15 metre derinlikte olan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor. Göl çevresinde bulunan restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları da turistlere konaklama ve sosyal imkan sağlıyor. Her mevsim güzelliği ile kendisine hayran bırakan Gökpınar gölü son zamanlarda koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü. Bugünlerden baharın tüm güzelliğini yansıtan göl, koronavirüs sonrası ziyaretçilerini bekliyor.
'GÖKPINAR GÖLÜ GÜRÜN'ÜN CENNETİDİR'
Gölü ziyarete gelen az sayıdaki kişilerden biri olan Selami Dere, Gökpınar Gölü, Gürün'ün cennetidir. Gürün zaten doğu ile batının köprüsüdür. Böyle bir güzellik başka yerde de yoktur. Bu zamanlarda ziyaretçi hiç yok. Kimsenin olmaması da virüsten dolayı. İlçemizde virüs olmadığı için biz rahatça gelip gidebiliyoruz. Başka bölgelerde böyle bir yer görmedim. Mevsimlerde suyun rengi değişiyor. Genelde çok fazla ziyaret oluyor. Ama bu sene maalesef yok dedi. SİVAS-Doğal akvaryum Gökpınar Gölü’nde ’koronavirüs’ sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Gökpınar, Sivas, Gürün, Güncel, Haber

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