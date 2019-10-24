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Sivas drift atan araca 5 bin 10 lira para cezası

Drift atan araca 5 bin 10 lira para cezasıSivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, öğrenci yurdu yanında drift attığı belirlenen araca 5 bin 10 lira para cezası kesti.

24.10.2019 12:53
Drift atan araca 5 bin 10 lira para cezası
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, öğrenci yurdu yanında drift attığı belirlenen araca 5 bin 10 lira para cezası kesti.
Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sosyal medyada paylaılar bir videodan hareketle Alper Tunga Caddesi KYK öğrenci yurtları civarında trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde hafif ticari araçla bir sürücünün drift attığını belirledi. 2918 Karayolları Trafik Kanunu'nun 671-D maddesi gereğince aracın sürücüsüne 5 bin 10 lira para cezası uyguladı. Aracı kullanan kişinin sürücü belgesine ise 2 aylığına el konuldu.
Sivas drift atan araca 5 bin 10 lira para cezası

Şarkışla, Polis, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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