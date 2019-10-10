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Sivas düşen cep telefonunu almak isterken kayalıklarda mahsur kaldılar

Düşen cep telefonunu almak isterken kayalıklarda mahsur kaldılarSivas'ta kayalıklara düşürdükleri cep telefonunu almak indikleri kayada mahsur kalan iki kişi, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

10.10.2019 16:10
Düşen cep telefonunu almak isterken kayalıklarda mahsur kaldılar
Sivas'ta kayalıklara düşürdükleri cep telefonunu almak indikleri kayada mahsur kalan iki kişi, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Abdulvahabi Gazi Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda meydana geldi. Kayalıklara oturup sohbet eden Devrim Esra D., ile Mikail Y. bu sırada ellerindeki cep telefonunu yaklaşık 100 metre yükselikten aşağı düşürdü. Düşürdükleri cep telefonunu almak için kayalıklara inen iki genç burada mahsur kaldı. İki gencin kayalıklarda mahsur kaldığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD ekipleri, halatla kayalıklardan aşağı inerek iki genci başarılı bir operasyonla kurtardı.
Sivas düşen cep telefonunu almak isterken kayalıklarda mahsur kaldılar

Sivas, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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