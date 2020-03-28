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SİVAS Erasmus öğrencisi Serdar, Cezayir'de mahsur kaldı

Erasmus öğrencisi Serdar, Cezayir'de mahsur kaldıERASMUS eğitim programı kapsamında Sivas'tan Cezayir'e giden Serdar Şener(23), uçuşların iptal edilmesi nedeniyle mahsur kaldı.

28.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:02
Erasmus öğrencisi Serdar, Cezayir 'de mahsur kaldı
ERASMUS eğitim programı kapsamında Sivas 'tan Cezayir'e giden Serdar Şener(23), uçuşların iptal edilmesi nedeniyle mahsur kaldı. Şener, Türkiye 'ye dönmek için yardım bekliyor.
Sivas'ta yaşayan Abdullah- Nevin Şener çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serdar Şener, 26 Şubat'ta Erasmus eğitim programı kapsamında Cezayir'e gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cezayir'de eğitime ara verilince Şener, büyükelçilik ile irtibata geçerek Türkiye'ye dönmek istediğini bildirdi. Ancak Cezayir yönetiminin uçuşları iptal etmesi nedeniyle Türkiye'ye dönemedi. Sokağa çıkma yasağı da getirilen Cezayir'de mahsur kalan Şener, Sivas'taki ailesine kavuşmak istiyor.
'BİR AN ÖNCE ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM'
Telefonla DHA'ya ulaşan Serdar Şener, zor günler geçirdiğini belirterek, "Tüm dünyada olduğu gibi burada da okullar tatil edildi. Bu yüzden ülkeme dönmek istiyorum. Büyükelçilikle geçen hafta mail ve telefon yoluyla iletişim kurmak istedim. Şu anda Cezayir makamlarının uçuşa izin vermediğini söylediler. Bizimle alakalı herhangi bir tahliye planı yapılmadı. Bana 'dönmek ister misin' diye sorulmadı. Bu yüzden burada kaldım. Şu anda uçuş yasağı olduğu için ülkeme dönemiyorum. Sosyal medyadan sesimi duyurmaya çalıştım ama herhangi bir dönüş olmadı. Yetkililerden yardımcı olunmasını bekliyorum. Bir an önce ülkeme dönmek istiyorum. Cezayir'de sokağa çıkma yasağı olduğu için oldukça mağdur durumdayım" dedi.
'OĞLUM PERİŞAN BİR DURUMDA'
Baba Abdullah Şener (51) de oğlunun Cezayir'de perişan olduğunu ve Türkiye'ye getirilmesi için yardım beklediklerini söyleyerek, "Oğlum Erasmus programıyla yurt dışına gitti. Bir aydır Cezayir'de kalıyor. Orada üniversiteler kapanmış. Daha sonra da sokağa çıkma yasağı gelmiş. Şu anda oğlum perişan durumda. Ülkemize getirilmesini istiyoruz. Türkiye'nin herhangi bir ili olsa neyse. Orada dil de bilmiyor. Oğlum orada tek başına garip, perişan şekilde kaldı. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz" şeklide konuştu.
Serdar'ın kardeşi Samet Şener ise, "Şu an ağabeyimin çevresinde Türk yok. Cezayir'de yalnız. Sokağa çıkma yasağı da var. Ağabeyim mağdur durumda. Dışişleri bakanlığımızdan ve büyükelçilikten yardım bekliyoruz" diye konuştu. SİVAS Erasmus öğrencisi Serdar, Cezayir’de mahsur kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Erasmus, Cezayir, Türkiye, Sivas, Güncel

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SİVAS Erasmus öğrencisi Serdar, Cezayir'de mahsur kaldı

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