Haberler » Güncel » Sivas erdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasını kaldırdığı kılıç, tahliye edildi - Haber

Sivas erdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasını kaldırdığı kılıç, tahliye edildi

Erdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasını kaldırdığı Kılıç, tahliye edildiSİVAS'ta, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ile 2 otel görevlisinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın hükümlüleri arasında olan ve sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep...

31.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:55
Erdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasını kaldırdığı Kılıç, tahliye edildi
SİVAS'ta, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ile 2 otel görevlisinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın hükümlüleri arasında olan ve sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını kaldırdığı Ahmet Turan Kılıç (86), tahliye edildi.
'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ile 2 otel görevlisinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın hükümlüleri arasında bulunan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılan Ahmet Turan Kılıç, tahliye edildi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir ailesi ve sivil toplum kuruluşlarının af çağrısı yaptığı Kılıç için alınan karar, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Adli Tıp Kurumu'nca verilen sağlık raporu doğrultusunda, Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca Kılıç'ın cezası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı. Kılıç ailesi, kararla sevinç yaşadı.
Kararın ardından Ahmet Turan Kılıç, hükümlü bulunduğu Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nden öğle saatlerinde tahliye edildi. Cezaevine giden yakınları, araçla aldıkları Kılıç'ı evine götürdü.
Sivas erdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasını kaldırdığı kılıç, tahliye edildi

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 22:24:35