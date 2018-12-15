Sivas-Erzincan Karayolu Ulaşıma Açıldı

Kar
yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ile otomobilin çarpışması sonucu kapanan Sivas- Erzincan
karayolu yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Erzincan karayolunda tırın dorsesinin buzlanma nedeniyle otomobile çarpması sonucu yol trafiğe kapandı. Kent merkezinden gelen greyderin çalışması soncu tır bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından polis ekipleri trafiğe kontrollü bir şekilde ulaşıma açtı. - SİVAS
Kar,Erzincan,Sivas
15 Aralık 2018 Cumartesi 00:32