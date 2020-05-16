SİVAS Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Demirci, Sivas'ta toprağa verildi

Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Demirci, Sivas'ta toprağa verildiANKARA'da geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Musa Demirci (78) memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

16.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:36
Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Demirci, Sivas'ta toprağa verildi
ANKARA'da geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Musa Demirci (78) memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile 19, 20, 21'nci Dönem Sivas Milletvekili olarak görev yapan Musa Demirci, beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da dün vefat etti. Demirci'nin cenazesi karayolu ile Sivas'a getirildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Yukarı Tekke Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile Musa Demirci'nin ailesinin ve vatandaşlar katıldı. Cenaze törenine katılanların yen tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Demirci, kılınan namazın ardından toprağa verildi. SİVAS Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Demirci, Sivas’ta toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Musa Demirci, Sivas, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Arka Sokaklar’ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban’ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
ABD’li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak’ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu Haber
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Haberler››Güncel››SİVAS Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Demirci, Sivas'ta toprağa verildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Sultanbeyli Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım eli - Haber 17:06: Şemdinli'de berber ve kuaförler denetlendi - Haber 17:04: Silahlı kavgada yaralandıktan 3 gün sonra öldü - Haber 17:04: Başkan Büyükkılıç, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Haber 17:04: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 468 artarak 34 bin 466'ya yükseldi. - Haber 15:27: ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu - Ekonomi 15:22: Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı - Haber 15:07: Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı - Haber 15:04: 45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu - Haberler