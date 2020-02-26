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Sivas fabrika yakınlarına gelen tilkiye ekmeğini verdi

Fabrika yakınlarına gelen tilkiye ekmeğini verdiSİVAS'ta merkeze bağlı Hasbey köyünde yaşayan Niyazi Aydın (43), çalıştığı fabrikanın bahçesine gelen tilkiyi ekmekle beslediKent merkezine 29 kilometre uzaklıkta bulunan Hasbey köyünde yaşayan ve buradaki alçı fabrikasında çalışan Niyazi Aydın,...

26.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:24
Fabrika yakınlarına gelen tilkiye ekmeğini verdi
SİVAS'ta merkeze bağlı Hasbey köyünde yaşayan Niyazi (43), çalıştığı fabrikanın bahçesine gelen tilkiyi ekmekle besledi
Kent merkezine 29 kilometre uzaklıkta bulunan Hasbey köyünde yaşayan ve buradaki alçı fabrikasında çalışan Niyazi Aydın, yemek yediği sırada fabrika giriş kapısında bir tilkinin gezindiğini fark etti. Aydın, doğada yiyecek bulamadığı için fabrika yakınlarına kadar geldiği sanılan tilkiye ekmeğinin bir parçasını verdi. Tilki daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Tilkiyi görünce şaşırdığını belirten Niyazi Aydın, Dün gece nizamiyede yemek yiyordum. Bu sırada bir tilki geldi. Karşıma durdu. Açtı, ekmeğimin yarısını böldüm o hayvan ile paylaştım. İnsanlık görevimi yerine getirdiğim için gayet mutluyum dedi.
Sivas fabrika yakınlarına gelen tilkiye ekmeğini verdi

Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


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