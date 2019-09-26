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Sivas fetö şüphelileri adliyede

FETÖ şüphelileri adliyedeSİVAS'ta, 2011 yılında terör örgütü FETÖPDY tarafından polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının sızdırılması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26.09.2019 18:17
FETÖ şüphelileri adliyede
SİVAS'ta, 2011 yılında terör örgütü FETÖPDY tarafından polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının sızdırılması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖPDY silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla dün 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas'ın yanı sıra Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.A., H.A., G.A., A.M., A.Ç., İ.Ş., Ş.Y., R.A. ve M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. Şüpheliler R.A.,A.M.,G.A.,M.T., ve A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sivas fetö şüphelileri adliyede

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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