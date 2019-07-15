SİVAS Gazi Akkoç, 15 Temmuz'da kendisini kurtaran kahramanla buluştu

Gazi Akkoç, 15 Temmuz'da kendisini kurtaran kahramanla buluştuHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 'Neden Hala Yakamızdan Düşmüyorlar' konulu konferans düzenlendi. Konferansta 15 Temmuz gazisi Musa Akkoç, yaralandıktan sonra kendisini hastaneye yetiştiren Sivaslı Seyit Oruç Güney'le buluştu.Valilik Ek Binası'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen konferansa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu tarafından 'Neden Hala Yakamızdan Düşmüyorlar' konulu konferans verildi. 15 Temmuz'un karanlık arka planını tarihten örneklerle anlatan Prof. Dr. Sofuoğlu'nu, davetliler ilgiyle takip etti.3 YIL SONRA BULUŞTULARDuygu dolu anların yaşandığı programda, konferans öncesinde 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nı savunurken ağır yaralanarak gazi olan Musa Akkoç, o gece yaşadıklarını anlattı. Yaralandıktan sonra Sivaslı Seyit Oruç Güney'in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Akkoç, 3 yıl sonra ilk kez Güney'le bir araya geldi. Gazi Akkoç ile Güney'in buluşmasında, duygu dolu anlar yaşandı. Birbirlerine sarılarak hasret gideren Akkoç ve Güney salondaki katılımcılara da duygusal anlar yaşattı.