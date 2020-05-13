SİVAS 'Geleceğe nefes' projesiyle, Sivas'ın nüfusu kadar fidan dikilecek

'Geleceğe nefes' projesiyle, Sivas'ın nüfusu kadar fidan dikilecekSİVAS'ta başlatılan 'Sivas'a nefes' kampanyası kapsamında 20 Ekim'de kent nüfusu kadar fidan, toprakla buluşturulacak.

13.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:41
'Geleceğe nefes' projesiyle, Sivas'ın nüfusu kadar fidan dikilecek
SİVAS'ta başlatılan 'Sivas'a nefes' kampanyası kapsamında 20 Ekim'de kent nüfusu kadar fidan, toprakla buluşturulacak. Vali Salih Ayhan, "O gün rekor kırılacak ve bu proje Türkiye'ye örnek olacak" dedi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, mevsimlik işçilerin yaptıkları tüplü fidan üretim çalışmalarını inceleyerek, Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tulay'dan bilgi aldı. Son yıllarda Türkiye'de ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Vali Ayhan, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle devam eden 'Geleceğe nefes' ağaçlandırma çalışmalarının Sivas'ta da başarıyla yürütüldüğünü ifade ederek, "Sivas'ta birçok alanda hizmetimiz var. Bunlardan biri de şehrin yeşil bir doğaya kavuşması ve çevre bilincinin oluşmasıdır. Amacımız; bizden sonraki gelecek nesillere iyi bir miras bırakmaktır" dedi.
'O GÜN REKOR KIRACAĞIZ'
Sivas'ta 1 milyon 1'inci fidanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dikildiğini hatırlatan Vali Salih Ayhan, 2020 yılında il genelinde 4,5 milyon adet fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Salgın nedeniyle bahar ekimlerinde sıkıntı yaşandığını anlatan Vali Ayhan, "İnşallah fidan dikimlerimize sonbahar ayında başlayacağız. Bu noktada Valiliğimiz, kamu kurum ve kuruluşları ağaçlandırma seferberliğine katkı sunmak için çeşitli projeler hazırlıyor. Valilik olarak '2 fidan birlikte büyüyor' projesi başlattık. İlimizde doğan her çocuğa bir fidan dikilecek. Diğer yandan 'Sivas'a Nefes' kampanyası uygulanmaya başladı. 20 Ekim 2020 tarihinde, saat 10.20'de ilimiz genelinde yaşayan 648 bin vatandaşımız için fidan dikeceğiz. O gün rekor kıracağız, inşallah bu proje Türkiye'ye örnek olacak" dedi.
Vali Salih Ayhan, ağaçlandırma çalışmaları ve çevre bilincinin sadece kurumların bünyesinde olmaması gerektiğini vatandaşın da katılım sağlamasının önemli olduğunu vurguladı. Fidanlık Müdürlüğü'nün yıllık 4,5 milyon adet üretim kapasitesi bulunduğunu anlatan Vali Salih Ayhan, "Kendisini Sivaslı hisseden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da unutmadık. İlerleyen aşamada onlar içinde fidanları toprakla buluşturacağız. Öncelikli olarak www.sivasanefes.org adresinden 648 bin fidanın ücretsiz sahiplenilmesi gerekiyor. Her ilçe ölçeğinde kota belirledik, 5 ilçemiz kısa zamanda tüm fidanlarını sahiplendi, 4 ilçemiz yakın zamanda dolduracaktır. Yani ekim ayı gelmeden, çok öncesinden tüm fidanlar hemşehrilerimizce sahiplenilecektir. Dikimi de hep beraber yapacağız, geleceğe nefes olacağız inşallah" dedi. SİVAS ’Geleceğe nefes’ projesiyle, Sivas’ın nüfusu kadar fidan dikilecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Geleceğe Nefes, Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Haber

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