Sivas Gençlik ve Spor'dan korona virüs önlemi
Korona virüse karşı toplumsal etkileşimin en yoğun olduğu yer olan tesisler için Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü hızlı bir şekilde çalışmaya başladı.
13.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:14
Korona virüse karşı toplumsal etkileşimin en yoğun olduğu yer olan tesisler için Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü hızlı bir şekilde çalışmaya başladı.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Taha Akgül Spor Salonu, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu, 4 Eylül Spor Salonu ve Atletizm Stadyumu'nda sportif etkinliklere ara verilerek mescit, oyun alanları, tribünler, antrenör odaları ve lavaboların tamamı dezenfekte edildi.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, spor salonlarında dezenfekte çalışmalarının başladığını ifade ederek, "Korona virüs önlemleri kapsamında spor faaliyetlerine ara verilmesinden dolayı gençlerimizin sağlıklı ortamlarda spor yapmaları için tüm tesislerimizde dezenfekte çalışmaları başladı" dedi. - SİVAS
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Taha Akgül Spor Salonu, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu, 4 Eylül Spor Salonu ve Atletizm Stadyumu'nda sportif etkinliklere ara verilerek mescit, oyun alanları, tribünler, antrenör odaları ve lavaboların tamamı dezenfekte edildi.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, spor salonlarında dezenfekte çalışmalarının başladığını ifade ederek, "Korona virüs önlemleri kapsamında spor faaliyetlerine ara verilmesinden dolayı gençlerimizin sağlıklı ortamlarda spor yapmaları için tüm tesislerimizde dezenfekte çalışmaları başladı" dedi. - SİVAS
Kaynak: İHA
Etiketler : Mecnun Otyakmaz, Taha Akgül, Eylül, Sivas, Spor
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