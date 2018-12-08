Sivas Göztepe'yi 2-0'la Geçti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada Torje'nin kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topla sağ kanatta buluşan Bjarsmyr'in orasında kale önünde Hakan Arslan'ın kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. 10. dakikada organize gelişen Sivasspor atağında N'Dinga ile duvar pası yapan Torje'nin sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 28. dakikada sol kanattan Titi'nin ortasında arka direkte Borges'in müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 45. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Torje'nin pasında topla buluşan Emre'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı. 55. dakikada sol kanattan Gouffran'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Kadu'nun kafa vuruşunu kaleci Tolgahan çeldi. Dönen topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 58. dakikada savunmadan gönderilen uzun topla buluşan Emre, ceza sahasına girdikten sonra Kadu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem 'Var' sisteminden pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. Kadu ikinci sarıdan, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Penaltıyı kullanan Rybalka'nın yerden şutu ağlara gitti. 1-0 71. dakikada Rybalka'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Muhammet Demir'in rakibinden kurtulduktan sonra çektiği şutu kaleci Beto kornere gönderdi. 80. dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında ceza sahası içerisinde Douglas kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: 4 Eylül Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Süleyman Özay xx Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, David Braz xx, Bjarsmyr xx, Uğur xx, N'Dinga xxx (Medjani dk. 82 ?), Hakan Arslan xx, Rybalka xxx, Torje xx (Papp dk. 68 x) Emre xx, Muhammet Demir xx (Kone dk. 74 x) Yedekler: Ali Şaşal, Mert Hakan, Erdoğan, Aydın, Ziya, Cyriac, Rochet Teknik Direktör: Hakan Keleş Göztepe: Beto xx, Gassama x, (Yasin dk. 76 x), Titi xx, Kadu xx, Berkan xx, Alpaslan xx, Borges x (Poko dk. 81 ?) Castro xx, Tayfur xx, Gouffran x (Halil dk. 81 ?), Jerome xx Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Yalçın, Ali Kaya, Cikalleshi Teknik Direktör: Bayram Bektaş Goller: Rybalka (dk. 60 pen.), Douglas (dk. 80) (Demir Grup Sivasspor) Kırmızı kart: Kadu (dk. 58) (Göztepe) Sarı kartlar: Torje, Muhammet Demir, Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Titi, Castro (Göztepe)
(Uğur Yiğit - Onur Erden/İHA)
Hakan Arslan,Sivasspor
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:01